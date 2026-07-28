SpaceX bleibt trotz eines weitgehend erfolgreichen 13. Starship-Testflugs unter massivem Verkaufsdruck. Die Aktie fiel am Montag auf ein Rekordtief von 108,66 Dollar und schloss bei 113,50 Dollar. Damit hat sich der Kurs seit dem Juni-Hoch von rund 225 Dollar halbiert und notiert deutlich unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Die operative Nachricht - erstmals wurden Starlink-V3-Satelliten testweise ausgesetzt, während das Raumschiff die Rückkehr nahezu unbeschadet überstand - reichte nicht für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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