Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich nach dem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zufrieden gezeigt. "Ein gutes Treffen", schrieb er im Anschluss auf der Plattform X/Twitter. "Vielen Dank für alles, was wir gemeinsam tun, um das Leben der Ukrainer zu schützen und den Frieden voranzutreiben."



Zunächst habe er Trump sein Beileid zum Tod von Lindsey Graham ausgedrückt. "Er war ein echter Freund der Ukraine." Außerdem habe er mit Trump "über Lizenzen für die Produktion von Patriot-Abfangjägern und mehrere andere Ideen gesprochen, die helfen könnten".



Man habe auch über Diplomatie geredet. "Es ist wichtig, dass der diplomatische Prozess neu belebt wird. Unsere Teams werden die Details ihrer weiteren Kommunikation arrangieren. Ich bin den Vereinigten Staaten für ihre feste Unterstützung dankbar", so Selenskyj.



Das Stichwort "Diplomatie" hatte bei einem Besuch Selenskyjs im Weißen Haus im letzten Jahr ein heftiges Wortgefecht vor laufenden Kameras ausgelöst. Als er zum Vizepräsidenten sagte "Welche Diplomatie, JD, meinen Sie? Was meinen Sie damit?" wurde er von Trump und Vance verbal zusammengefaltet.





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