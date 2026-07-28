STEYR Motors - vom Sanierungsfall zum erfolgreichen Börsengang. Und jetzt wieder das Ende des Being public? Ad-hoc von 20:48 Uhr löst viele Fragen offen. Die jüngere Unternehmensgeschichte der Steyr Motors AG ist eng mit dem Münchner Beteiligungshaus Mutares verbunden. Mutares hatte den österreichischen Spezialisten für maßgeschneiderte Hochleistungs-Dieselmotoren in einer operativ schwierigen Phase übernommen, restrukturiert und auf hochprofitable Nischen im Marine- und Verteidigungssektor ausgerichtet. Der schrittweise Ausstieg gipfelte im Börsengang der Steyr Motors AG und entwickelte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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