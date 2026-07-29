Tampa - Die USA haben in der Nacht zum Mittwoch neue Angriffe des Irans auf US-Stützpunkte gemeldet. "Heute um 17:45 Uhr (ET) feuerten Einheiten des Korps der Islamischen Revolutionsgarden vom Iran aus mehrere ballistische Raketen ab, um einen Überraschungsangriff auf die im Nahen Osten stationierten US-Streitkräfte zu verüben", teilte das Zentralkommando der US-Streitkräfte auf der Plattform X mit.



Alle iranischen Raketen seien erfolgreich abgefangen worden. "Die US-Streitkräfte bleiben wachsam und befinden sich in höchster Alarmbereitschaft", hieß es weiter.



Kurze Zeit später teilte das US-Zentralkommando mit, man habe gemeinsam mit den saudischen Streitkräften am 28. Juli im Irak "Präzisionsschläge gegen mit dem Iran verbündete Terroristen" durchgeführt. Diese Terroristen sollen vom Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) angewiesen worden sein, US-Streitkräfte und die saudische Energieinfrastruktur anzugreifen, so die US-Armee. Kampfflugzeuge der USA und Saudi-Arabiens griffen mehrere Logistik- und Waffenstandorte der Terroristen im Osten des Irak an.



Der Ölpreis reagierte deutlich. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr deutscher Zeit 87,24 US-Dollar, das waren 3,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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