DJ Deutsche Bank wächst kräftig und übertrifft Erwartungen

DOW JONES--Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal dank eines starken Ertragswachstums deutlich mehr verdient. Der DAX-Konzern übertraf die Erwartungen der Analysten und bestätigte seine Wachstumsprognose für das Gesamtjahr.

Die Deutsche Bank verbuchte einen Vorsteuergewinn von 2,68 Milliarden Euro, ein Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 2,27 Milliarden gerechnet. Nach Steuern und Anteilen Dritter verdiente die Bank 1,9 Milliarden Euro und damit 10 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Erträge legten um 9 Prozent auf 8,48 Milliarden Euro zu und fielen damit ebenfalls deutlich stärker aus als erwartet. Getragen wurde das Wachstum von der Investmentbank, die die Erträge um knapp ein Fünftel auf 3,2 Milliarden Euro steigerte.

"Unsere Rekordergebnisse im zweiten Quartal wurden von einer starken Wachstumsdynamik und konsequenter Kostendisziplin getragen", sagte Vorstandschef Christian Sewing.

Die Aufwand-Ertrags-Relation sank auf 63,0 von 63,6 Prozent. Das bedeutet, dass die Bank für einen Euro Ertrag 63 Cent aufwenden musste. Die Risikovorsorge fiel mit 460 Millionen Euro 9 Prozent höher aus als im Vorjahr, sie sank aber gegenüber dem ersten Quartal.

Für das laufende Jahr rechnet die Bank weiterhin mit einem Anstieg der Erträge auf 33 Milliarden Euro von 32,1 Milliarden im Vorjahr.

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July 29, 2026 01:02 ET (05:02 GMT)

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