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WKN: A1JWRE | ISIN: US78392B1070 | Ticker-Symbol: HY9H
Frankfurt
29.07.26 | 08:54
856,00 Euro
-5,31 % -48,00
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
ASIEN
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Dow Jones News
29.07.2026 07:39 Uhr
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(1)

MÄRKTE ASIEN/Ausverkauf im Chipsektor hält mit SK Hynix-Zahlen an

DJ MÄRKTE ASIEN/Ausverkauf im Chipsektor hält mit SK Hynix-Zahlen an

DOW JONES--Während sich an den asiatischen Aktienbörsen am Mittwoch meist schwächere Trends durchsetzen, bleibt es beim Ausverkauf im Halbleitersektor wie schon am Vortag. Der südkoreanische Kospi bricht erneut ein, Händler sprechen von panikartigen Verkäufen im Halbleitersektor. Wie schon am Vortag wächst die Skepsis, ob die enormen KI-Investitionen tatsächlich ausreichende Renditen erwirtschaften werden. Belastet werden die Börsen zudem von steigenden Ölpreisen, nachdem im Nahen Osten erneut Kämpfe und wechselseitige Attacken ausgebrochen sind. Der Iran hatte einen überraschenden Angriff mit ballistischen Raketen auf US-Streitkräfte in der Region gestartet - die USA schlugen zurück.

Die Verunsicherung am Markt wird durch die am Abend anstehende Leitzinsentscheidung in den USA verschärft. Zwar dürfte die US-Notenbank das Zinsniveau bestätigen. Doch warnt CBA-Analystin Carol Kong: "Es gibt eine geringe Chance, dass die Mehrheit (des Offenmarktausschusses) für eine Anhebung der Zinsen stimmt." Falkenhafte Kommentare von der Fed nach der geldpolitischen Sitzung seien wahrscheinlich.

Höhere Zinsen wären auch für den Technologiesektor mit seinen hohen Kosten ein zusätzliches Problem. Mit den ohnehin bestehenden Zweifeln bricht der südkoreanische Kospi erneut ein - nach einem Vortagsabsturz von 11 Prozent nun um weitere 10,6 Prozent. Der Kurs des Chipriesen SK Hynix rauscht um weitere 18,5 Prozent südwärts, nachdem selbst ein Gewinnanstieg um das 13-fache im zweiten Quartal Anleger nicht zufrieden gestellt hat. Sowohl Umsatz als auch Betriebsgewinn lagen jedoch unter den Konsensprognosen. Die Papiere des Konkurrenten Samsung Electronics, der am Donnerstag berichten wird, stürzen um 11,5 Prozent ab.

Auch der technologielastige Taiex in Taiwan gibt über 4 Prozent nach. In Japan dreht der Markt im Verlauf ins Minus, der Nikkei-225 büßt nun 3 Prozent auf 60.492 Punkte ein. Händler sprechen von einer Verunsicherung wegen des Iran-Krieges und dem Ausverkauf im Halbleitersektor. In China beweist der Markt einmal mehr seine Eigenständigkeit und die Konzentration auf heimische Aspekte. Der HSI in Hongkong klettert um 1,4 Prozent, der Shanghai-Composite büßt magere 0,5 Prozent ein.

Auch in Australien, wo Technologiewerte im Leitindex keine Rolle spielen, beweist der S&P/ASX-200 mit einem Aufschlag von 1 Prozent Stärke. Daten zu den australischen Verbraucherpreisen im zweiten Quartal fielen niedriger als gedacht aus. Sie stellten kein Alarmsignal für eine Zinserhöhung im August dar, urteilt IFM-Chefvolkswirt Alex Joiner. Gestützt wird der Markt von Rio Tinto (+4,4%). Der Bergbaukonzern hat seine Zwischendividende erhöht, nachdem der Gewinn im ersten Halbjahr um 47 Prozent gestiegen ist. Gestützt wurde das Ergebnis durch höhere Rohstoffpreise und eine gestiegene Produktion. Im Fahrwasser steigen BHP um 1,2 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    9.040,10  +1,0    +3,7      08:00 
Nikkei-225        60.492,35  -3,.0    -      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.086,29  -0,4   +16,1      08:00 
Kospi (Seoul)       5.384,92 -10,6   +27,8      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.657,66  +1,4    +0,1      10:00 
Shanghai-Composite     3.793,18  -0,5    -4,4      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.647,91  +0,6   +21,6      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.078,37  -0,9   -29,7      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.713,30  +0,1    +2,0      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Di, 9:39 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1398  +0,1   1,1385     1,1370  -3,0 
EUR/JPY           186,34  -0,1   186,56     186,19  +1,3 
EUR/GBP           0,8571  +0,0   0,8568     0,8547  -1,7 
USD/JPY           163,45  -0,2   163,82     163,73  +4,3 
USD/KRW          1.445,40  -0,5  1.452,69    1.459,98  +0,3 
USD/CNY           6,7703  -0,0   6,7710     6,7680  -3,2 
USD/CNH           6,7714  +0,0   6,7701     6,7685  -2,9 
USD/HKD           7,8430  +0,0   7,8407     7,8417  +0,8 
AUD/USD           0,6948  -0,4   0,6973     0,6971  +4,1 
NZD/USD           0,5786  0,0   0,5786     0,5772  +0,5 
BTC/USD          63.808,22  -0,1 63.854,58    63.480,63 -27,2 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           82,03  +3,5    2,77      79,26 
Brent/ICE           87,36  +3,9    3,27      84,09 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.025,28  -0,0   -1,84    4.027,12 
Silber            57,42  +0,5    0,28      57,15 
Platin           1.592,85  -0,8   -12,09    1.604,94 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cbr

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July 29, 2026 01:05 ET (05:05 GMT)

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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