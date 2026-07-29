Basel - Dass CO2-Emissionen angesichts des Klimawandels sinken müssen, ist unumstritten. Doch wie viel CO2 stossen Städte heute tatsächlich aus? Der Postdoc Stavros Stagakis beschäftigt sich am Departement Umweltwissenschaften mit Möglichkeiten des Messens. Bis 2037 will Basel seine Treibhausgasemissionen auf Netto-Null senken. Viele Städte weltweit haben ähnliche Ziele. Nicht ohne Grund: Gemäss Schätzungen des Weltklimarats sind Städte für über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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