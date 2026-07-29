St. Gallen - Nachhaltigkeit ist für viele Unternehmen längst kein reines Umweltthema mehr. Sie betrifft die langfristige Wettbewerbsfähigkeit, den Umgang mit Risiken, die Positionierung in der Wertschöpfungskette und zunehmend auch den Zugang zu Kapital, Kunden und Märkten. Der Artikel zeigt, wo eine integrierte, strategische Nachhaltigkeitsberatung für KMU ansetzt und wie ein pragmatisches Reporting möglich ist. Nachhaltige Unternehmensführung verbindet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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