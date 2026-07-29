Heute Morgen hat nun auch die Deutsche Bank ihre Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Die Erwartungen waren gering gewesen, aber dem Team um CEO Christian Sewing gelang eine Überraschung. Davon sollen auch die Aktionäre etwas haben.Kurz und knapp• Die Deutsche Bank erzielte im zweiten Quartal einen Konzerngewinn von 1,91 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen deutlich.• Besonders stark entwickelte sich die Investmentbank, deren Vorsteuergewinn um fast 60 Prozent auf 1,3 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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