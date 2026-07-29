San Francisco - Mehr als 1000 Mitarbeiter führender KI-Entwicklerfirmen sprechen sich dafür aus, die Voraussetzungen zum Bremsen des Fortschritts bei Künstlicher Intelligenz zu schaffen. Sie warnen vor einem Kontrollverlust und appellieren an die US-Regierung, sich an internationalen Bemühungen für technische und Regulierungs-Massnahmen zur Steuerung des Entwicklungstempos zu beteiligen. Unter den bislang 1171 Unterzeichnern sind führende Forscher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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