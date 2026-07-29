Lausanne - Der Computerzubehörhersteller Logitech hat einen starken Jahresstart hingelegt. Es gab ein starkes Wachstum in allen Kernkategorien. Zudem gaben Zollrückzahlungen dem Ergebnis kräftig Schub. Im ersten Quartal 2026/27 stieg der Umsatz um 7 Prozent auf 1,23 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Zu konstanten Währungen ergab sich noch ein Plus von 5 Prozent. Innovationen und verstärktes Marken-Marketing ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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