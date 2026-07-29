Die Fachagentur Wind und Solar hat eine aktuelle Analyse zum Status des Photovoltaik-Ausbaus auf Freiflächen in Deutschland für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Die Auswertung zeigt, dass in den ersten sechs Monaten des Jahres rund 4,1 GW neue Solarleistung auf Freiflächen in Betrieb gingen. Das ist der bislang höchste Zubau an Solarparks in Deutschland in […] Die Fachagentur Wind und Solar hat eine aktuelle Analyse zum Status des Photovoltaik-Ausbaus auf Freiflächen in Deutschland für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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