Abstimmung ohne Versammlung Anfang September Die Photon Energy N.V. bittet die Anleihegläubiger ihrer 6,50%-Anleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3KWXXX), vom 1. bis 8. September 2026 im Rahmen einer Abstimmung ohne Gläubigerversammlung über mehrere vorbereitende Maßnahmen für die Restrukturierung der Anleihe (Volumen von 78,77 Mio. Euro) abzustimmen. Hintergrund sind die angespannte Finanzlage des Unternehmens sowie bereits gestundete Zinszahlungen. Das teilte das Unternehmen am Abend in einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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