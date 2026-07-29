Winterthur - Der Autozulieferer Autoneum hat im ersten Halbjahr 2026 währungsbedingt weniger umgesetzt. Die operative Marge hat sich hingegen klar verbessert. Die Prognosen für das Gesamtjahr werden nun für die Marge und den Free Cashflow leicht erhöht. Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten um 1,4 Prozent auf 1,16 Milliarden Franken, wie der Winterthurer Konzern am Mittwoch mitteilte. Ohne negative Währungseffekte ergab sich allerdings ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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