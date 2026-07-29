© Foto: Seung-il Ryu - NurPhotoSK Hynix liefert ein Rekordquartal, doch die Börse reagiert enttäuscht. Umsatz und Gewinn bleiben hinter den hohen Erwartungen zurück und strafen die Aktie ab.Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix hat im zweiten Quartal zwar den höchsten operativen Gewinn seiner Unternehmensgeschichte erzielt, die Erwartungen der Finanzmärkte jedoch verfehlt. Die Aktie verlor im südkoreanischen Handel zeitweise mehr als 13 Prozent und setzte damit ihre jüngste Schwächephase fort. Umsatz und Gewinn wachsen explosionsartig - bleiben aber unter den Prognosen Im Zeitraum von April bis Juni erzielte SK Hynix einen Umsatz von 79,32 Billionen Won, was einem Anstieg von 257 Prozent gegenüber dem …
Enthaltene Werte: US78392B1070Den vollständigen Artikel lesen
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