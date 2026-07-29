Schindellegi - Der Logistikkonzern Kühne+Nagel erweitert sein Spezialnetzwerk für den Transport temperaturempfindlicher Medikamente. Vier neue Luftfrachtverbindungen zwischen wichtigen Pharma-Standorten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ergänzen das sogenannte «Cool Corridor»-Netzwerk, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Neu hinzu kommen die Verbindungen Frankfurt-Atlanta, Chicago-Narita (Japan), Brüssel-Sao Paulo sowie Chicago-Sao ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab