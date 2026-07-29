Propan-Wärmepumpen können alte Gas- und Ölheizungen in Mehrfamilienhäusern ersetzen. Forscher:innen des Fraunhofer ISE haben Lösungskonzepte für zentrale und dezentrale Propan-Wärmepumpen-Heizsysteme entwickelt. Wärmepumpen können in Bestands-Mehrfamilienhäusern alte Gas- und Ölheizungen ersetzen, wenn man das gesamte System passend zum Gebäude auslegt. Das ist das Kernergebnis des Forschungsprojekts LC R290, in welchem das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE mit einem Konsortium von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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