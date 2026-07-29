Der Initiator Thomas Haupt hat das Tool im Rahmen seiner Doktorarbeit entwickelt, mit dem man die Heimenergiemanagementsysteme und Komponenten finden kann, die zueinander passen. Das ist für Bestandsanlagen besonders wichtig. Für die Fortführung des Tools er nach Abschluss seiner Doktorarbeit an der Hochschule Ansbach einen Verein ins Leben gerufen, in dem unter anderem Spine, pv magazine und die Technische Universität München mitarbeiten. Hersteller können dort nicht nur die Daten ihrer Systeme zu den Funktionalitäten hinterlegen, sondern auch die Kompatibilitätslisten. Nutzer können gezielt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland