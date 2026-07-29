Die Datenbasis in der Marktübersicht, die pv magazine wieder in der Kooperation mit dem HEMS-Finder aus dem Forschungsprojekt der Hochschule Ansbach erhalten hat, zeigt den Erfolg des Segments und gleichzeitig das Dilemma. Innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl der verfügbaren Heimenergiemanagementsysteme von 43 auf 76 nahezu verdoppelt. Der Markt ist attraktiv, in der neuen Energiewelt werden Heimenergiemanagementsysteme benötigt, doch die Wahl wird schwieriger. pv magazine hat für die Marktübersicht die Daten des HEMS-Finders ausgewertet. Das Tool ist eine webbasierte Plattform, wo Hersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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