Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.523 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Bank, RWE und BASF, am Ende Hochtief sowie die Rückversicherer Hannover Rück und Münchener Rück.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 87,07 US-Dollar, das waren 3,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



"Die Feuerpause im Iran scheint vorbei zu sein und die Energiepreise reagieren bereits auf die neuen militärischen Auseinandersetzungen zwischen dem Iran, Saudi-Arabien und den USA", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Nach Medienberichten soll es zu mehreren Angriffen auf US-Militärbasen gekommen sein. Die Lage in diesem Konflikt bleibt verworren und unübersichtlich."



An den Börsen in Asien hätten die Anleger prompt reagiert, so Lipkow. "Die bereits angeschlagenen Technologiewerte setzten ihre massive Kurskorrektur fort, wobei das negative Momentum durch die Nachrichten aus dem Nahen Osten beschleunigt wurde."



Die Investoren würden sich weiter von Halbleiteraktien trennen, da sie starke Zweifel an der Fortsetzung des KI-Zyklus haben, erklärte der Analyst. "Immer höhere Investitionssummen lassen sie nachdenklich werden, und sie bauen Aktienpositionen ab und nehmen einige der Kursgewinne der vergangenen Monate mit. Zudem hat die Jahresprognose des südkoreanischen Halbleiterwertes SK Hynix die Erwartungen verfehlt und zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. Die Aktien selbst verlieren zum Ende des Handels mehr als elf Prozent, rutschen in der Spitze aber fast 20 Prozent ab."



Lipkow erwartet, dass der heutige Handelstag spannend wird. "Neben den Zahlen der Deutschen Bank werden am Abend nach US-Börsenschluss Microsoft und Meta Bilanz und Ausblick vorlegen. Zusätzlich wird die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed für Aufmerksamkeit sorgen. Der Dax dürfte sich in diesem Umfeld schwertun, die Kursmarke von 25.500 Punkten überwinden zu können."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1397 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8774 Euro zu haben.





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