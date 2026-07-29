Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Knorr-Bremse Aktiengesellschaft vom 28.07.2026:Knorr-Bremse (ISIN DE000KBX1006/ WKN KBX100) hat heute eine Vereinbarung über den Verkauf seines weltweiten HVAC-Geschäftsbereichs (Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme) Merak mit OpenGate Capital geschlossen. Mit der Transaktion schärft Knorr-Bremse im Rahmen seines Strategieprogramms BOOST sein Portfolio und fokussiert sich konsequent auf technologische Kernkompetenzen, profitables Wachstum und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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