Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 die Erwartungen des Marktes übertroffen, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Insbesondere die Segmente Onshore/Solar, Energiehandel sowie Flexible Erzeugung erzielten ein außerordentlich gutes Ergebnis aufgrund einer starken operativen Performance und profitierten daneben von positiven Einmaleffekten. Für das zweite Halbjahr werden zusätzlich positive Ergebnisbeiträge aus der aufgestockten Beteiligung an der Amprion GmbH sowie höheren Commodity-Preisen erwartet. Auf dieser Basis erhöht RWE die Ergebnisprognose für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 wie folgt: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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