Hermès bleibt Hermès. Während die Luxusbranche schwächelt, setzte der High-End-Riese seinen Erfolgskurs im zweiten Quartal fort und wuchs über den Erwartungen. An der Börse kommt der starke Auftritt jedoch nicht an: Die Hermès-Aktie gerät unter Druck. Was steckt dahinter?Im zweiten Quartal steigerte Hermès den Umsatz um sieben Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Damit lag Hermès leicht über den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten. Zum Vergleich: LVMH kam im selben Zeitraum auf ein Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär