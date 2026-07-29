Zürich - Der SMI ist kaum zu stoppen dieser Tage: Am Mittwoch eilt das Börsenbarometer im frühen Handel von einer Rekordmarke zur nächsten. Die neue Bestmarke lautet jetzt 14'656 Punkte. Dabei gilt es am Morgen, eine Vielzahl an Nachrichten und Daten zu verarbeiten - allen voran die Quartalszahlen der beiden Blue Chips UBS und Logitech. Die Investoren schütteln dabei auch die neuerlichen Angriffe des Iran im Konflikt mit den Vereinigten Staaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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