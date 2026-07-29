Die SAP-Aktie gehört derzeit zu den stärksten Werten im DAX. Nach den jüngsten Quartalszahlen ist der Ausbruch aus der mehrmonatigen Seitwärtsphase gelungen. Gleichzeitig sorgen das starke Cloud-Geschäft und optimistische Analystenstimmen für Rückenwind. Doch wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? Cloud-Geschäft bleibt der wichtigste Wachstumstreiber SAP konnte im zweiten Quartal erneut mit seinem Cloud-Geschäft überzeugen. Der Cloud-Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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