Visa hat starke Zahlen geliefert, die Aktie gab nachbörslich in einer ersten Reaktion dennoch leicht nach. Im europäischen Handel kann die Aktie aber heute bereits wieder zulegen. Der Zahlungsriese wächst weiter, verarbeitet Milliarden Transaktionen und bleibt einer der wichtigsten Profiteure des globalen Trends zum bargeldlosen Bezahlen.• Visa übertraf im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen.• Zahlungsvolumen, Cross-Border-Geschäft und Transaktionen legten weiter zu.• Der Stellenabbau soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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