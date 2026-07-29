ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien der UBS haben am Mittwoch im Vormittagshandel deutlich zugelegt. Zuletzt ging es um knapp drei Prozent auf 43,65 Franken nach oben. Der Kurs näherte sich damit wieder dem Mitte Juni erreichten Mehrjahreshoch von 44,44 Franken. Die UBS-Aktie gewann im laufenden Jahr im Gleichklang mit dem europäischen Branchenindex Stoxx 600 Banks rund 18 Prozent.

Die UBS hatte mit ihrem Ergebnis für das zweite Quartal die Schätzungen der Analysten einmal mehr übertroffen. Neben den guten Zahlen stützte das neue Aktienrückkaufprogramm. Die Experten der kanadischen Bank RBC sprachen von "starken Zahlen", was angesichts der Ergebnisse der Mitbewerber allerdings nicht überraschend gekommen sei. Die Erträge hätten von günstigen Marktbedingungen profitiert.

Die ZKB-Analysten verwiesen auf die starke Entwicklung im Investmentbanking. Dass das Ergebnis die Schätzungen übertroffen habe, liege vor allem am Aktienhandel innerhalb der Investmentbank, ergänzten die Experten von Vontobel. Die anderen operativen Bereiche hätten dagegen nur leicht besser als erwartet abgeschnitten./uh/tp/AWP/mf