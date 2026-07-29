© Foto: Jens Büttner/dpaDie Aktie des Windkraftanlagenherstellers Nordex ist gefragt, nachdem das Unternehmen am Mittwochmorgen einen starken Geschäftsbericht vorgelegt hat. Starke Zahlen hatten sich bereits abgezeichnet ... Der vor 3 Wochen übermittelte starke Auftragseingang hatte bereits vermuten lassen, dass Nordex im abgelaufenen Quartal erneut ein starkes Wachstum verzeichnet haben dürfte, denn mit den Auftragseingängen waren auch die pro Megawattstunde erzielten Verkaufspreise gestiegen. Jetzt hat das Unternehmen diese Vermutungen mit seinen am Mittwochmorgen vorgelegten Geschäftszahlen bestätigt - bei Nordex läuft es im wahrsten Sinne des Wortes rund. Dementsprechend stark gefragt ist jetzt die Aktie, die …
Enthaltene Werte: DE000A0D6554Den vollständigen Artikel lesen
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