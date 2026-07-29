Pfäffikon SZ - Die Schweiz macht einen entscheidenden Schritt in Richtung digitaler Souveränität: Mit Apertus 1.5 veröffentlicht die Swiss AI Initiative von EPFL, ETH Zürich und CSCS ein vollständig offenes Schweizer Sprachmodell, das erstmals die Anforderungen moderner KI-Agenten erfüllt. PHOENIQS integriert Apertus 1.5 ab sofort in seine AI Model Service Plattform und macht das Modell für Unternehmen und Behörden produktiv nutzbar. Bisher war man ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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