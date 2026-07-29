Zürich - Die Erwartungen von Analysten und Ökonomen zur Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz haben sich im Juli klar erholt. Dabei erwarten sie im laufenden Jahr zwar ein Wachstum unter dem Trend, aber eine Beschleunigung für 2027. Der UBS-CFA-Indikator stieg im Juli auf +10, Punkte nach -25,0 Punkten im Juni, wie die Ökonomen der UBS am Mittwoch mitteilten. Die Grossbank erstellt den Indikator, der auf einer Umfrage unter Experten basiert, jeden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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