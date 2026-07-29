FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BERENBERG CUTS AB DYNAMICS PRICE TARGET TO 1700 (2060) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 765 (782) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRACSIS PRICE TARGET TO 575 (550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO TO 'HOLD' (BUY) - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 950 (1028) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LUCECO TO 'HOLD' (BUY) - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 870 (830) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 330 (310) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 640 (600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 182 (176) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 610 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 347 (339) PENCE - 'BUY' - LBBW RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5000 (4700) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4250 (4300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 335 (320) PENCE - 'NEUTRAL'
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