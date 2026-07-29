Berlin (ots) -PayPal und Amazon geben heute bekannt, dass berechtigte Amazon-Kund:innen in Deutschland und Österreich ab August PayPal Ratenzahlung auf Amazon.de [1] und in der Amazon-App nutzen können. Damit erhalten Amazon-Kund:innen mehr Flexibilität, um berechtigte Einkäufe über einen längeren Zeitraum zu bezahlen. Mit der Integration auf Amazon.de baut PayPal sein Angebot für "Jetzt kaufen, später zahlen" weiter aus und macht seine Ratenzahlung erstmals auch auf Amazon.de verfügbar. So können mehr als 40 Millionen PayPal-Nutzer:innen mit PayPal Ratenzahlung ihre Lieblingsmarken und -produkte auf Amazon.de kaufen.Mit PayPal Ratenzahlung profitieren Kund:innen von einer transparenten Möglichkeit, Einkäufe zwischen 30 EUR und 10.000 EUR [2] in feste monatliche Raten aufzuteilen. Laufzeiten von 3, 6, 12 und 24 Monaten stehen für Käufe zur Verfügung, und PayPal bietet exklusiv für Amazon-Kund:innen neue Laufzeiten von 36 und 48 Monaten an, wodurch ihnen mehr Flexibilität geboten wird, größere Anschaffungen über einen längeren Zeitraum abzuwickeln."Da Jetzt kaufen, später zahlen zu einer beliebten Zahlungsoption für Verbraucher:innen beim Einkaufen und Bezahlen geworden ist, sind vertrauenswürdige und flexible Zahlungsmöglichkeiten wichtiger denn je", sagt Carola Wahl, Managing Director Deutschland, Österreich und Schweiz bei PayPal. "Die Einführung von PayPal Ratenzahlung bei Amazon in Deutschland und Österreich markiert einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau unseres Jetzt kaufen, später zahlen-Angebots über den weltweit größten E-Commerce-Händler und ermöglicht noch mehr Kund:innen den Zugang zu PayPals vertrauten Jetzt kaufen, später zahlen-Erfahrung, die sie bereits kennen.""Wir wissen, dass Flexibilität an der Kasse entscheidend ist", sagt Rocco Bräuniger, Country Manager Amazon DACH. "Mit PayPal Ratenzahlung, die ab August in Deutschland und Österreich auf Amazon.de verfügbar sein wird, können Kund:innen sich dafür entscheiden, in Raten zu zahlen - mit klaren Konditionen und ohne Überraschungen - und das alles innerhalb der gewohnten und vertrauten Amazon-Erfahrung."Flexible Zahlungen mit transparenten KonditionenDirekt in den Checkout auf Amazon.de integriert, bietet PayPal Ratenzahlung Kund:innen eine einfache und transparente Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum zu bezahlen. Kund:innen können Preise und Rückzahlungsdetails vorab auf Amazon ansehen, anstehende Zahlungen verfolgen, bereits gezahlte Beträge einsehen und ihre Ratenzahlungspläne jederzeit über die PayPal-App oder online verwalten. In Deutschland und Österreich gelten die AGB von PayPal Ratenzahlung [3].Die Zahlungen erfolgen in monatlichen Raten und werden automatisch vom Bankkonto oder der Debitkarte der Kund:innen abgebucht. Kund:innen erhalten E-Mail- und SMS-Erinnerungen vor anstehenden Zahlungen und können ihre Pläne jederzeit in der PayPal-App oder online verwalten. Sie können außerdem jederzeit kostenlos zusätzliche Rückzahlungen leisten oder ihren Restbetrag vollständig zurückzahlen.PayPal Ratenzahlung auf Amazon.de und in der Amazon-App wird Kund:innen ab August schrittweise in den folgenden Wochen verfügbar gemacht.[1] PayPal Ratenzahlung ist nur für Amazon.de-Kund:innen mit einem deutschen oder österreichischen PayPal-Konto verfügbar.[2] Nur verfügbar für Verbraucher:innen in Deutschland und Österreich, vorbehaltlich einer Kreditwürdigkeitsprüfung.[3] Konditionen: Vorbehaltlich einer Bonitätsprüfung. Laufzeiten von 3, 6, 12, 24, 36 oder 48 Monaten. Ab einem Bestellwert von 30 EUR bis zu 10.000 EUR. Für alle Laufzeiten (3, 6, 12, 24, 36 und 48 Monate) gilt ein effektiver Jahreszins von 11,49 % p. a., mit einem festen Sollzinssatz von 10,86 % p. a. für 3 Monate, 10,88 % p. a. für 6 Monate, 10,89 % p. a. für 12 Monate, 10,89 % p. a. für 24 Monate, 10,91 % p. a. für 36 Monate und 10,91 % p. a. für 48 Monate. Repräsentatives Beispiel gemäß § 17 Abs. 4 PAngV / § 5 VKrG (Österreich): Nettodarlehensbetrag 1.000 EUR, Gesamtbetrag 1.059,94 EUR, 12 monatliche Raten zu je 88,33 EUR, fester Sollzinssatz 10,89 % p. a., effektiver Jahreszins 11,49 % p. a. Amazon EU S.à r.l. Niederlassung Deutschland (Anni-Albers-Straße 21, 80807 München) fungiert als Kreditvermittler für den Darlehensgeber PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Für ausgewählte Produkte mit 0%-Finanzierung gilt bei Laufzeiten von 3, 6, 12, 24, 36 oder 48 Monaten ein effektiver Jahreszins von 0,00 % p. a. sowie ein fester Sollzinssatz von 0,00 % p. a. Der für das ausgewählte Produkt und die gewählte Laufzeit geltende Zinssatz wird Kund:innen bei der Auswahl der Laufzeit im Checkout für jede einzelne Option angezeigt. Gemäß § 514 BGB steht Verbraucher bei unentgeltlichen Darlehensverträgen (0%-Finanzierung) ab einem Finanzierungsbetrag von 200 EUR ein Widerrufsrecht zu. Weitere Informationen finden sich in der von PayPal bereitgestellten Widerrufsbelehrung. Ein deutsches oder österreichisches PayPal-Konto ist erforderlich.Über PayPalPayPal schafft innovative Erlebnisse, die das Senden von Geld, das Verkaufen und das Einkaufen einfach, persönlich und sicher machen. PayPal ermöglicht es Verbraucher:innen und Unternehmen in etwa 200 Märkten, an der globalen Wirtschaft teilzunehmen und zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.paypal.com, https://about.pypl.com/ und https://investor.pypl.com/Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just-Walk Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind nur einige Beispiele, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Mehr Informationen unter aboutamazon.de und @AmazonDE (https://x.com/AmazonNews).Pressekontakt:Paypal.presse@edelman.comOriginal-Content von: PayPal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61091/6323443