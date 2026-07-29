FRANKFURT (dpa-AFX) - Einen seltenen Grund zur Freude haben die gebeutelten Aktionäre von Gerresheimer am Mittwoch. Der Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche verkauft Konzernteile auf Basis eines Unternehmenswertes von insgesamt etwa 1,5 Milliarden Euro an eine US-Fondsgesellschaft. Das verhalf dem Aktienkurs auf die Sprünge. Er stieg auf den höchsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres und brachte es zuletzt noch auf ein Plus von 10 Prozent. In der Spitze waren die Papiere sogar um über 20 Prozent auf 32 Euro nach oben geschnellt.

Die Düsseldorfer veräußern zum einen die US-Tochter Centor und zum anderen die Primary Packaging Plastics, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit erwerben die Apax Fonds den Angaben zufolge insgesamt 15 Produktionsstandorte für Primärverpackungen aus Kunststoff in neun Ländern, zusätzlich zum Standort von Centor in den USA.

"Mit einem Verkauf von Centor hat man am Markt am ehesten gerechnet", schrieb Christopher Richardson von der US-Bank Jefferies. Die Primary Packaging Plastics komme nun quasi noch obendrauf. Eine weitere Geschäftseinheit, auf deren Veräußerung man setze, sei das Segment Glasverpackungen. Damit würde Gerresheimer die Umsatzbasis und mithin die operativen Möglichkeiten weiter reduzieren./bek/ajx/mis