© Foto: Christoph Reichwein - dpaNach Bilanzprüfungen, SDAX-Abstieg und Kursdruck kommt der Befreiungsschlag: Gerresheimer verkauft zwei Sparten und will die Verschuldung senken. Gerresheimer setzt nach Monaten voller Druck ein starkes Signal an den Markt. Der Düsseldorfer Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche verkauft zwei Geschäftsbereiche auf Basis eines Unternehmenswerts von rund 1,5 Milliarden Euro an Fonds des Finanzinvestors Apax Partners. Die Aktie sprang am Mittwoch zeitweise um mehr als 20 Prozent auf 32 Euro nach oben und erreichte den höchsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres. Zuletzt lag das Plus noch bei rund 11 Prozent. Konkret trennt sich Gerresheimer von der …
Enthaltene Werte: DE0009653XXX,DE000A0LD6E6Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE