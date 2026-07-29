Was sich bei der Gerresheimer AG in den letzten Monaten abspielte, hat für Aktionäre alle Merkmale eines Albtraums. Der angesehene Pharma- und Kosmetikzulieferer, einst eine solide Größe im MDAX, steckt tief in einer Vertrauenskrise. Was sich in einer extrem Shortsellerquote - Stand gestern 7,68% meldepflichtige Shortpositionen - ausdrückt. Dafür gab es natürlich gute Gründe: Eine Serie von teilweise bereits eingeräumten Bilanzierungsfehlern, gleich mehrere Untersuchungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), verfehlte Prognosen, eine abgesagte Übernahmeofferte, hoher Verschuldungsgrad ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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