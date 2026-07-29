Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt macht am Mittwoch nach seinem neuen Rekord zunächst einen Rücksetzer. Neuerliche Angriffe im Iran sowie der anhaltende Ausverkauf im Chipsektor hinterlassen doch einige Spuren. Derweil verläuft die Berichtssaison laut Händlern für einen Grossteil der Unternehmen sowohl in den USA als auch in Europa gut und auch hierzulande gibt es überwiegend erfreuliche Resultate - beispielsweise am heutigen Mittwoch von der UBS. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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