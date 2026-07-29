Während sich der DAX eine Verschnaufpause gönnt, zählt RWE am Mittwoch zu den stärksten Performern im deutschen Leitindex. Nach einem starken ersten Halbjahr hat der Versorger die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Nach der jüngsten Korrektur geht der Blick der Anleger damit nun wieder in Richtung des 52-Wochen-Hochs bei 62,00 Euro.RWE hat am Dienstagabend überraschend starke vorläufige Zahlen für die ersten sechs Monate 2025 vermeldet. Das bereinigte EBITDA stieg zum Vorjahr um über 40 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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