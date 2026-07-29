Enpal schließt seinen Vertriebsstandort in Hamburg. Einen entsprechenden Medienbericht von "Gründerszene" und "T-Online" bestätigte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage von pv magazine. Das Berliner Unternehmen wolle sich künftig "auf die Kern-Vertriebsstandorte München, Essen und Berlin fokussieren". Diese sollen im Zuge der Entscheidung zugleich gestärkt werden. "Wir tun unser Möglichstes, unsere Hamburger Kolleginnen und Kollegen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen und beim Übergang zu helfen", so der Enpal-Sprecher weiter. Die mehr als 80 Mitarbeiter seien sofort freigestellt worden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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