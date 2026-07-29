AUTO1 hat im zweiten Quartal gute Ergebnisse geliefert, mit einer Absatzsteigerung um 20%, einem Anstieg des Bruttogewinns um 21% und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 38%, was eine deutliche Verbesserung der operativen Hebelwirkung im Vergleich zum ersten Quartal darstellt. Das Merchant-Geschäft hat weiterhin profitabel skaliert, während Autohero ein Wachstum des Absatzes um 40% bei geringeren Verlusten pro Fahrzeug verbuchte. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde bestätigt, wobei Absatzvolumina und der Bruttogewinn nach dem ersten Halbjahr im Wesentlichen auf halbem Weg zu ihren jeweiligen Mittelwerten liegen, während das bereinigte EBITDA bei 40% steht und einen stärkeren Beitrag im zweiten Halbjahr erfordert. Wir bestätigen unser Kursziel von 35,00 EUR und die BUY-Einstufung. Der heutige Kursrückgang nach dem Q2-Update erscheint übertrieben. Allerdings hatte das Unternehmen in den letzten 3 Jahren den Ausblick jeweils nach Q2 angehoben, was die Märkte nun enttäuscht haben könnte. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/auto1-group-se





© 2026 mwb research