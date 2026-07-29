Die Airbus-Aktie profitiert von einer Entwicklung, auf die Investoren seit Monaten gewartet haben: Der europäische Flugzeugbauer erhöht seine Auslieferungen spürbar und kommt seinem Jahresziel Schritt für Schritt näher. Gleichzeitig bleibt der außergewöhnlich hohe Auftragsbestand ein wichtiger Wachstumstreiber, auch wenn die Lieferkette weiterhin nicht vollständig reibungslos funktioniert. Im Juni verbuchte Airbus 71 Bestellungen im Listenwert von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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