Meta veröffentlicht heute nach US-Börsenschluss die Zahlen für das zweite Quartal. Neben der Entwicklung des Werbegeschäfts werden Anleger vor allem auf die hohen KI-Ausgaben und den Ausblick für die kommenden Monate schauen. Meta hat die Veröffentlichung für heute nach Handelsschluss bestätigt. Werbegeschäft bleibt entscheidend Der größte Teil der Einnahmen stammt weiterhin aus der Werbung auf Facebook und Instagram. Hier wird vor allem wichtig, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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