Die BASF-Aktie zählt am Mittwoch mit einem Plus von aktuell +2,6% zu den stärksten Werten im DAX und notiert bei 50,20 €. Auslöser des Kurssprungs waren die überzeugenden Halbjahreszahlen sowie die Erfolge beim Sparprogramm. Doch markiert dies den Beginn eines nachhaltigen Aufwärtstrends oder ist zunächst wieder mit einer Konsolidierung zu rechnen? Sparprogramm zeigt Wirkung Wie BASF am 29. Juli mitteilte, kommt das Effizienzprogramm "CoreShift" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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