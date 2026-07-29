Die SK Hynix-Aktie setzt ihre Talfahrt unvermindert fort. Nach Vorlage der aktuellen Quartalszahlen brach der Kurs am Mittwoch an der Heimatbörse in Seoul erneut um bis zu -20% ein, nachdem es bereits am Dienstag um mehr als -14% hinabgegangen war. Sind die Zahlen des südkoreanischen Speicherriesen wirklich so schlecht oder eröffnet der Kurseinbruch eine einmalige Kaufgelegenheit? Rekordquartal mit kleinem Schönheitsfehler Fundamental spricht zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de