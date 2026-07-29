Die Anthropic-KI Claude Mythos Preview soll Schwachstellen in einer - allerdings abgeschwächten - Version des verbreiteten Verschlüsselungsalgorithmus AES gefunden haben. Akut besteht keine Gefahr. Langfristig könnte der Hack aber Folgen haben. Als der Verschlüsselungsstandard AES (Advanced Encryption Standard) im Jahr 2001 eingeführt wurde, galt er als nahezu unknackbar. Die Anthropic-KI Claude Mythos Preview soll diesen Algorithmus jetzt geknackt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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