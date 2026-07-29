Eine neue Koordinierungsstelle soll den Ausbau von Freiflächen-PV in NRW beschleunigen und Kommunen und Projektierer bei Fragen zu Planung und Genehmigung unterstützen. Das Wirtschaftsministerium von Nordrhein-Westfalen hat die Koordinierungsstelle Freiflächen-PV NRW eingerichtet. Das neue Beratungsangebot soll die Planung und die Genehmigung von Freiflächen-Photovoltaik-Vorhaben beschleunigen. Denn Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas zu entwickeln, will das Land ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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