OpenGate Capital ("OpenGate"), eine weltweit tätige Private-Equity-Gesellschaft, hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Merak, dem globalen Geschäftsbereich für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) im Schienenverkehr von Knorr-Bremse unterzeichnet. Das deutsche Unternehmen Knorr-Bremse ist börsennotiert. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Merak mit Hauptsitz in Getafe, Spanien, ist ein weltweit führender Anbieter von HLK-Systemen für Schienenfahrzeuge und verfügt über Standorte in Spanien, Österreich, Australien, den Vereinigten Staaten, China und Indien. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio an HLK-Lösungen, das Erstausrüstung, Aftermarket-Dienstleistungen, Ersatzteile, Systemmodernisierung und Generalüberholung umfasst. Mit mehr als 60 Jahren technischem Know-how betreut Merak einen weltweiten Kundenstamm und pflegt langjährige Beziehungen zu vielen der weltweit führenden Hersteller von Schienenfahrzeugen.

"Merak ist ein hochwertiges Unternehmen mit einer marktführenden Position, einer differenzierten Technologie und einem über Jahrzehnte aufgebauten globalen Kundenstamm", sagte Joshua Adams, Partner bei OpenGate Capital. "Während des gesamten Prozesses waren wir immer wieder beeindruckt von der Stärke des Unternehmens und der Kompetenz seines Managementteams. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen Merak als fokussiertes, eigenständiges Unternehmen aufzubauen und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen. Aufgrund der anhaltenden Investitionen in die Schieneninfrastruktur und des nachhaltigen Verkehrs weltweit ist Merak unserer Überzeugung nach gut für langfristigen Erfolg positioniert."

Die Transaktion stellt die umfassende Erfahrung von OpenGate bei der Durchführung komplexer Unternehmensausgliederungen und grenzüberschreitender Transaktionen unter Beweis. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und weiterer Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich bis Ende des Kalenderjahres 2026 abgeschlossen sein.

OpenGate wurde bei der Transaktion von McDermott Will Schulte (Rechtsberatung) und Macquarie Capital (M&A) beraten.

Über OpenGate

OpenGate ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Betrieb von Unternehmen spezialisiert hat, um durch betriebliche Verbesserungen, Innovation und Wachstum neue Werte zu schaffen. Mit Hauptsitz in New York und Paris baut OpenGate seit 2005 Unternehmen auf und transformiert sie. Die Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate mehr als 40 Plattformakquisitionen in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

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