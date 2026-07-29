Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch leicht nachgegeben. Gestiegene Ölpreise und die anstehende Sitzung der US-Notenbank stimmten Anleger vorsichtig. So liessen neuerliche Angriffe des Iran im Krieg mit den USA die Preise für Öl und Gas wieder steigen. Starke Bewegungen gab es unterdessen bei zahlreichen Einzelwerten nach Veröffentlichungen von Geschäftszahlen. «Die Stimmung bleibt angespannt, da sich für heute noch eine Reihe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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