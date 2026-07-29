DJ Rheinmetall im 2. Quartal mit überraschend hohem Gewinn

DOW JONES--Rheinmetall hat den operativen Gewinn im zweiten Quartal überraschend kräftig gesteigert. Wie das Unternehmen ad-hoc mitteilte, kletterte der Umsatz in den drei Monaten um gut zwei Drittel auf rund 3,3 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte deutlich auf 562 Millionen Euro. Das liege deutlich über der Markterwartung von 469,9 Millionen Euro, so der Düsseldorfer DAX-Konzern. Einen Vergleichswert des Vorjahres nannte das Unternehmen zunächst nicht. Alle Segmente hätten zu dieser Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr beigetragen.

Eigentlich wollte Rheinmetall erst am 6. August über die finanzielle Entwicklung des Quartals berichten.

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July 29, 2026 06:46 ET (10:46 GMT)

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