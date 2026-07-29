Das Bundeskabinett hat am Mittwoch sowohl den Entwurf für das EEG 2027 als auch das Netzpaket verabschiedet. Erst mit Beginn der parlamentarischen Sommerpause hatte das Bundeswirtschaftsministerium die Entwürfe in die Anhörung an Länder und Verbände geschickt. Sie bekamen drei Tage Zeit, um Stellung zu beziehen. Eine Woche später nun die Verabschiedung im Kabinett. "Wir haben einen wichtigen Meilenstein unserer Regierungsvorhaben erreicht", sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in einem Statement nach der Verabschiedung. "Wir nehmen einen Paradigmenwechsel vor. " Reiche spricht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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