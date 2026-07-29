© Foto: Marc John - picture alliance / Bonn.digitalProcter & Gamble wächst weiter und erhöht erneut die Dividende. Doch steigende Kosten und ein vorsichtiger Ausblick zeigen die Herausforderungen.Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble hat im Geschäftsjahr 2026 trotz eines schwierigen Marktumfelds weiteres Wachstum erzielt. Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 87,0 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte allerdings nur um 1 Prozent auf 6,89 US-Dollar zu. Im vierten Quartal setzte P&G 21,2 Milliarden US-Dollar um und damit 2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Organisch stagnierte das Wachstum jedoch. Der bereinigte Gewinn je Aktie sank um 3 Prozent auf 1,43 US-Dollar. "Das Geschäftsjahr 2026 war ein Jahr, in dem wir die …
Enthaltene Werte: US7427181091Den vollständigen Artikel lesen
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